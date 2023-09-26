Ege İhracatçı Birlikleri deprem bölgesindeki kadın girişimcileri destekliyor.İZMİR (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı 11 ilde ilk günden beri bütün kaynaklarını bölgeye seferber eden Ege İhracatçı Birlikleri bu kez de üç senedir başarıyla yürüttüğü EİB Export-Up Mentorluk Programı ile afet bölgesindeki kadın girişimcilere yardım elini uzatıyor.

Export-Up Mentorluk Programı’nın 3. Dönemi açılış programı Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seray Seyfeli, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Çiğdem Önsal, Export-Up Mentorluk Programı ekibi; Ege İhracatçı Birlikleri Şube Müdürü Özlem Gökkan Vural, Ege İhracatçı Birlikleri Şube Şefi Fatih Maranki, Ege İhracatçı Birlikleri Uzmanı Neslihan Ersan, Ege İhracatçı Birlikleri Çevre Mühendisi Yudum Aras, Ege İhracatçı Birlikleri Uzmanı Mert Çakır ve Ege İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aslı Odabaşı katılımıyla online olarak gerçekleşti.

İkinci dönem Export-Up Mentoru Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyesi Gürhan Kanlı ve Faydalanıcımız Güneş Sayıt başarı ve tecrübelerini de paylaştı.

İkinci dönem Export Up Mentorluk Programı Faydalanıcısı Swatchloop Firması kurucusu ve Export-Up İkinci Dönem Faydalanıcısı Dr. Güneş Sayıt, "Tekstilde atık yönetimi ve takibini sağlayan dijital çözümler sunuyoruz. Atık geri dönüşümüne dair bir ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz. EİB Export Up Mentorluk Programına dahil olduğumuz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Çok doğru bir eşleşmeydi. Programın başlangıcından itibaren EİB çok destek oldu." dedi.

İkinci dönem Export-Up Mentoru Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyesi Gürhan Kanlı ise bütün girişimcilerin kendi iş fikirlerine sahip çıkması ve işlerini büyütmeleri/ilerletmeleri için EİB Export-Up Mentorluk Programının öneminden ve etkisinden bahsetti.

EİB, GAİB VE EGİKAD GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Başkan Eskinazi, “İyi işleyen bir mentorluk programını afet bölgesine yönelik kurgulamak için Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ile görüşmeler gerçekleştirdik ve onların değerli katkıları, yönlendirmeleri ile takvimimizi belirledik, eşleşmelerimizi oluşturduk. Türkiye’ye rol model olan EİB Export-Up Mentorluk Programımızın yeni dönemini GAİB ve Ege İş Kadınları Derneği işbirliğiyle ticari faaliyetleri sekteye uğrayan 11 ildeki 14 kadın girişimcimize yönelik kurguladık. Afet bölgesindeki 11 ilimizde yurtdışına mikro ihracat yapan, kurumsallaşmış, coğrafi işaretli ürünler üzerinde çalışan, sürdürülebilir ve katma değerli üretim yapan, uluslararası organik sertifikalara sahip, e-ticaret ve e-ihracat ile uğraşan, yüzlerce kadın girişimciye ulaşan kolektif yapılanmalar mevcut.” diye konuştu.