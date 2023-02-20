Yaşanan deprem sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan araştırmayı paylaşan Harita Mühendisi Hakan Ergül, sonuçların ardından yapılması gerekenleri sıraladı.

6 Şubat’ta meydana gelen deprem sonrası deprem bölgesinden alınan ilk hasar raporlarına göre yıkılan bina sayılarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 16 Şubat’ta Dezenformasyon Bülteni olarak yayınladı. Yayınlanan raporda Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye’de yıkılan toplam 9146 binadan 9014’ü eski bina iken, 132’si yeni bina olduğu tespit edildi.

Raporu değerlendiren Harita Mühendisi Hasan Ergül, “Deprem verileri doğruysa 99 depreminden sonra gelen yönetmelikler işe yaramış demek. Yıkılan yüzde 1,44 binada mühendis, denetim ve zemin etkisi var demektir. Öncelikle o binaların araştırılması lazım. Sadece deprem yönetmeliğine göre binaların yapılması çözüm değil. Önce yapılan binalar hızlı bir şekilde dönüşüme sokulması, yenilenmesi lazım. Birincisi bugünden sonra yapılan planlarda kesinlikle sağlam zeminlere şehirleşme yapılması. İkincisi, deprem ve kentsel dönüşüm bakanlığı kurulup, şehirlerde güçlendirme yapılabilen binaların güçlendirilmesi ya da kentsel dönüşümün acilen yapılması. Olası yakın zamanda yaşayacağımız depremde, bu kaçınılmaz kayıpları azamiye indirecektir” dedi.