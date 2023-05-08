Bursa Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar ve Başkan Yardımcısı Sinan Aktaş eşliğinde, İnegöl Eğitim Bir Sen Temsilcisi Serdar Yücel ve Başkan Yardımcısı Metin Bayhan tarafından İnegöl’de bulunan okul ve kurumlara ziyaretler yapıldı.

Ziyaretler kapsamında İnegöl Çikayeva Anadolu Lisesi, İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mesudiye İlkokulu, Şipali İlk ve Orta Okulu, Yıldırım Beyazıd İmam Hatip Ortaokulu, Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi, Müşerref Muzaffer Samdağ İlk ve Orta Okulu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmen ve personelleri ile bir araya gelindi.

Ziyaretlerimizde eğitim çalışanlarımızla eğitim, öğretim ve sendikal gündeme dair değerlendirmeler yapıldı. Ziyaretler esnasında Bursa Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar şu ifadelerde bulundu;

“Türkiye son 20 yılda demokratik açıdan büyük, ciddi kazanımlar elde ettik. Yasaklar, yıldırmalar, ikna odaları, kılık kıyafet dayatmaları gitti. Üniversiteler kışladan kampüse dönüştü. Askeri vesayetten, bürokratik vesayetten, antidemokratik zeminlerden bugünlere gelindiğini ifade ederken sendikal açıdan da mücadelemizle yıllar içinde çok ciddi kazanımlar elde ettiğimizin altını çizdik. Kazanımlarımız kadar kazanıma dönüşmesi gereken hususlarda paylaşımlarda bulunduk. Kamu çalışanları arasında gelir adaletinin sağlanmasını istiyoruz. Gelir dağılımında adalet muhakkak sağlanmak zorunda; hizmetlinin, memurun, şefin, öğretmenin, okul müdürü, müdür yardımcısının, şube müdürünün, mühendisin, amirin, akademisyenin, çalışanların hepsini baz alıp aşağıdan yukarıya sıraladığınızda, yanına işçi maaşlarını da koyduğunuzda fotoğraf gelir dağılımında adalet için neden mücadele ettiğimizin kanıtı olur. İşçi-memur tartışmasına yeniden dönülmemesi için ter akıtıyoruz, meslek kanununda iyileştirme, ek göstergenin 1.dereceye düşen eğitim çalışanlarını da kapsamasını, gelir vergisinin % 15’e sabitlenmesini, vergi alınan gelirlerin tamamının emekliliğe yansıtılmasını, eğitimciye şiddete yönelik düzenleme yapılmasını istediğimiz ifade ettik. Kamu görevlileri olarak gelir dağılımında adalet sağlanmalı, seyyanen zam verilmeli, unvan ve sorumluluğa uygun maaş skalası yeniden gözden geçirilmeli demeye ve mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü biz alnımızın terini, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Biz kamu emekçisiyiz. Başkasının hakkı bize verilsin demiyoruz ama bize verilmesi gereken de bir an önce verilmesini istediğimiz ifade ettik. Ülkemizin en güçlü emek hareketi olarak; memleketimizin, ülkemizin derdinde, ekmeğimizin, emeğimizin peşindeyiz. Olup biteni de görüyoruz. Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan “Her fikre saygım vardır, yeter ki kişi dinime küfretmesin ve vatan haini olmasın.” demiş ve hassasiyetimizin altını çizmiştir. Dolayısıyla saygı duyana saygı duyarız, duymayana, kast emeli taşıyana değil. Ülkenin mesafe alması lazım. Kargaşaya, karmaşaya, maceraya fırsat vermenin anlamı yok. 14 Mayıs’ı doğru okuyup doğru yerde durmaya, 15 Mayıs mutabakatları için gayrete, örgütlülüğümüzü büyütmeye, çalışmaya, gayrete devam edeceğiz, dedik.’ İlgi ve nezaketleri için, kurum yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyor; sağlık, afiyet, başarı ve kolaylıklar diliyoruz” dedi.

Fahrettin Eniş