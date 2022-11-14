Eğitim Bir Sen İnegöl İlçe Başkanı Sinan Aktaş’ın, Bursa Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube yönetimine seçilmesinin ardından yeni ilçe temsilcisi ve yönetimi için seçime gidildi. Tek listeyle gidilen seçimde başkanlığa Serdar Yücel seçildi.

Eğitim Bir Sen İnegöl İlçe temsilciliği seçimleri geçtiğimiz Cumartesi günü 100. Yıl İlkokulunda yapıldı. Eğitim Bir Sen İnegöl İlçe Başkanı Sinan Aktaş’ın, Bursa Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube yönetimine seçilmesinin ardından yeni ilçe temsilcisi ve yönetimi için seçime gidildi. Daha önce yönetimde uzun yıllar görev alan Serdar Yücel’in aday olduğu seçim sonucunda yeni yönetim üyelerin oy birliğiyle seçildi.

Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı Serdar Yücel olurken yönetim ise şu isimlerden oluştu; Özkan Arslan, Metin Baykan, Kadir Solak, Emre Arslan, Ahmet Zengin, Abdülhalim Turan.

Seçimin ardından bir konuşma yapan Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı Serdar Yücel, “Sinan Aktaş başkanımızdan devraldığımız bu bayrağı en iyi şekilde taşıyıp, daha ileriye götüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Tecrübemiz ve gayretimizle daha iyi işlere imza atacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Uzun süre İnegöl’de sendikamıza hizmet eden Sinan Aktaş başkanımıza hassaten teşekkür ederim. Yeni görevinde başarılar dilerim” dedi.

Gündemlerinin yoğun olduğunu ifade eden Yücel, “İşimiz vaktimizden çok. Hemen çalışmalara başlayacağız. Üyelerimizin yanındayız” diye konuştu.