19 milyondan fazla öğrenci için ara tatil başlıyor. Ara tatil ve bayram tatili ile birlikte eğitime 9 günlük ara verilecek ve eğitim 24 Nisan'da yeniden başlayacak.ANKARA (İGFA) - Yılın ilk ara tatili 14 Kasım-18 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.

Bu yılın ikinci ara tatili ise BUGÜN (14 Nisan Cuma günü) itibariyle başlayacak, bayram tatili ile birlikte toplam 9 gün sürecek.

Ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek.

3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek ve öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak.