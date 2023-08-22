Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla illere gönderilen genelge ile 2023-2024 eğitim öğretim yılına ilişkin tedbirler belirlendi.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 81 il müdürlüklerine gönderilen genelgede, Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda yeni eğitim öğretim yılının herhangi bir aksamaya mahal verilmeden 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacağına işaret edildi.

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamındaki faaliyetler için il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirlerin alınacağı ve planlanan çalışmaların zamanında uygulanmasının sağlanacağına vurgu yapıldı.

Öğretmenlerin meslekî çalışmalarının 4 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacağını, ilk atama ile göreve başlayan öğretmenler, 1 Eylül 2023 tarihinde okullarında bulunacağı kaydedildi.

Öğrencilerin okul içinde ve sınıflarda derslerini aksatacak şekilde cep telefonu kullanmaları ve bu türden cihazlarla sınıflara girilmemesi konusunda önlemler alınacak, okul dışında dijital ortamlarda zaman geçirmelerine sebebiyet verecek durumlardan ve ödev ya da benzeri bilgilendirmelerde sosyal medya uygulamalarının kullanımından kaçınılacak.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK HAZIRLIKLAR

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, deprem bölgesindeki illerde görev yapan öğretmenlerin konaklamalarına yönelik valiliklerce alınan tedbirler, eğitim öğretim yılı öncesinde tamamlanacak.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde eğitim öğretim hizmetlerinin aksamaması için bu bölgelerde görev yapan ve hâlihazırda çadır kent, konteyner kent, kamu kurum kuruluşlarına bağlı çeşitli pansiyon ve misafirhanelerde ikamet eden yönetici, öğretmen, memur ve diğer personelin görev yaptığı okul ve kurumlara erişimi taşıma yoluyla gerçekleştirilebilecek.

Afet bölgesindeki illerde resmî ve özel okullarda 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yönelik öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla Bakanlık tarafından hazırlanan program, 11 Eylül-6 Ekim 2023 tarihleri arasında eğitim ve öğretim faaliyetleriyle beraber uygulanacak.

DEPREM BÖLGESİNDE EĞİTİME ERİŞİME ÜST SEVİYEDE ÖNLEM

Afet bölgesindeki illerde ortaöğretim düzeyinde eğitim gören öğrencilerin, ülke genelinde eğitime erişimlerinin üst seviyede sağlanabilmesi adına, ülke genelindeki okullara yerleştirilmeleri 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında da devam edecek.

Bu illerde öğrenim gören öğrencilerden eğitime erişimde problem yaşayanların kayıtlı oldukları okullara taşınmasıyla ilgili tüm önlemler ivedilikle alınacak.

Deprem sonrası nakil yoluyla gelen ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında boş kontenjan bulunmaması, yeni özel eğitim sınıfı açılamaması ve benzeri durumlar nedeniyle 2023-2024 eğitim öğretim yılında mağduriyet yaşamaması için sınıf mevcutlarına bakılmaksızın eğitime erişimleri sağlanacak.



Taşıma yoluyla eğitime erişimde gerekli tedbirler alınacak ve bu kapsamdaki öğrencilerin öğle yemeklerini uygun, sağlıklı ve temiz ortamlarda yemesi sağlanacak.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde eğitim veren okullarda, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini sürdüren özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için okul yönetimi ile okul rehberlik servisi tarafından öğrencilerin eğitime erişimi ve okula uyumu ile ilgili gerekli tedbirler alınacak, özel eğitim ihtiyacı olan ve RAM'lara yönlendirilmesi gereken öğrencilerle ilgili gerekli iş ve işlemler ivedilikle yürütülecek.



Okul kayıtları, öğretmen seçimi, teknolojik ve fiziki olanaklar ve benzeri hususlar gerekçe gösterilerek resmî okullarda eğitimde fırsat eşitliği ilkesini zedeleyecek uygulamalardan kaçınılacak.

Okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikle 5 yaş çocukların kaydı yapılacak. Okul öncesi eğitim, ilkokul 1'inci sınıf, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 9'uncu sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri yapılacak; ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıflarına yönelik rehberlik ve uyum çalışmaları ise 11-15 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Evde ya da hastanede eğitim alan öğrencilerin durumlarının, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne eksiksiz bir şekilde işlenmesi ve eğitim hizmetlerine yönelik gerekli planlamanın yapılması sağlanacak.