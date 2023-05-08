Dünya çapında düzenlenen GESS fuar ve konferansları serisinin Türkiye ayağı, 24 -26 Mayıs tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek.İSTANBUL (İGFA) -Eğitim alanındaki en yeni öğrenme teknolojilerinin, inovatif uygulamaların ve anaokulundan üniversiteye kadar her kademedeki sınıflara yönelik heyecan verici ürünlerin sergileneceği GESS Türkiye 2023, 24-26 Mayıs'ta kapılarını açıyor.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki fuar, eğitimin geleceğini şekillendirecek bir dizi konferansa da ev sahipliği yapacak.

Bu kapsamda, “Türkiye Özel Öğretim Kurumlarının Eğitim Gelişimindeki Gücü, Olağanüstü Haller Pedagojisi, Alfa Kuşağı İçin Dijital Gelecek, Sürdürülebilir Optimum Öğrenme Kültürü” gibi başlıklar, fuarın Eğitimde Yenilikler Sahnesi’nde ele alınacak.