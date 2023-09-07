Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin depremden etkilenen İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile şehir genelinde ilkokul birinci sınıf öğrencilerine vereceği 100 milyon TL değerindeki kırtasiye, çanta ve okul elbisesi desteği için protokol imzalandı.GAZİANTEP (İGFA) - Valilik Fuaye Alanı’nda imzalanan protokolle birlikte Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır hasar alan Nurdağı ve İslahiye’de bulunan öğrencilerin tamamına eğitimlerine destek olmak amacıyla okul kıyafetleri ve kırtasiye malzemelerini Büyükşehir Belediyesi verecek. Gaziantep il genelinde ise bütün birinci sınıf öğrencilerinin bu yılda kırtasiye malzemeleri ve çantaları 11 Eylül’de sıralarında olacak.

100 BİN ÖĞRENCİ YARARLANACAK

Eğitim desteğinden 100 bin öğrencinin yararlanacağı çalışmada öğrencilere A5 kareli defter, A5 çizgili defter, A4 kareli defter, ilkokul ve ortaokul resim defteri, ilkokul güzel yazı defteri, 12’li siyah kurşun kalem, 6’lı kırmızı kalem, versatil kalem, keçe uçlu kalem, kalem tıraş, kalem ucu, 12’li sulu boya, 12’li büyük boy pastel boya, 12’li uzun boy kuru boya kalemi, silgi, sözlük, İngilizce sözlük, çıtçıtlı dosya, cetvel seti, katı yapıştırıcı ve makas hediye edilecek.

Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde ihtiyaç sahibi öğrenciler ile Nurdağı ve İslahiye’deki tüm öğrenciler olmak üzere toplam 40 bin öğrencinin okul kıyafetini alacak.

ŞAHİN: TÜRKİYE YÜZYILI’NIN, YENİ NESİL BELEDİYECİLİĞİN GEREKTİRDİĞİ BİR DURUŞTUR

Protokol imza töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kurum olarak bütün imkanlarıyla eğitimin hizmetinde olduklarını belirterek, “Türkiye Yüzyılı’nın gerektirdiği bu yeni nesil belediyeciliğin gerektirdiği bir duruştur. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Aileler çocuklarını çok iyi şartlarda eğitmek istiyor. Bu eğitimi başarıya dönüştürmek istiyor. Biz artık gönül rahatlığıyla ‘Eğitim Şehri Gaziantep’ diyebiliyoruz. Bu şehirde bir irfan var” diye konuştu.

BİRİNCİ SINIFLARA YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARI DEPREM BÖLGESİNDEKİ BÜTÜN ÇOCUKLARIN TEMEL İHTİYACINI GİDERMEK İÇİN YAPIYORUZ

Şiddetli depremler sonrası İslahiye ve Nurdağı’nda öğrencilerin kırtasiye malzemelerinin çoğunun enkaz altında kaldığını hatırlatan Başkan Fatam Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

“Şehir genelinde birinci sınıflara yaptığımız çalışmaları deprem bölgesindeki bütün çocukların temel ihtiyacını gidermek için yapıyoruz. Onların hızlı bir şekilde eğitim hayatına devam etmesi için daha büyük bir pozitif ayrımcılık ihtiyacı doğdu. Oraya gittiğimiz zamanda hem öğrencilerimizden hem annelerden babalardan, büyük bir memnuniyet var hem de büyük bir talep var. Bunu karşılamak için bu yıl daha da işi büyüttük. Eğitim şehri Gaziantep hedefine ilerlerken deprem bölgesindeki çocuklarımızın hızlı şekilde yarasını sarmak ve onları bu alanda hedeflerine kilitlemek için buradayız. Yeni dönemin bu yıl hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımıza başarılar diliyorum.”

ÇEBER: BÜYÜKŞEHİR, ÇOK ÖNEMLİ BİR YATIRIMI EN ETKİN ŞEKİLDE OLMAM EĞİTİME KANALİZE EDİYOR

Törende konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise yeni eğitim yılı için hazırlıkların devam ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Bu kentte herkes eğitim öğretim anlamında ne yapabilirim diye adeta çırpınıyor. Bunların öncülüğünü de kıymetli başkanımız Fatma Şahin’in mihmandarlığında Büyükşehir Belediyemiz yapıyor. Birçok bakanlığa eş değer bir faaliyet yapılıyor. Kendilerini tebrik ediyorum. Hissetmeden düşünmeden dertlenmeden ve önem vermeden yapılacak bir faaliyet değil. Yani bütçenizde çok önemli bir yatırımı çok önemli bir iş ve burada en etkin şekilde olmam lazım diyerek buraya kanalize ediyorsunuz. İnsanın yeniden Gaziantep’te öğrenci olası geliyor.”

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe’de hediye edilen çantanın içeriğine değinerek, “Gaziantep gibi bir şehirde eğitim anlamında işlerimizi kolaylaştıran iki büyüğüme şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy imza töreninde desteğin amacını, kapsamını ve verilecek ürünleri tanıttı. Aksoy, öğrencilere, velilere ve öğretmenlere yeni öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.