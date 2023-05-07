Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili seçimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamalarda bulundu. Bakan Özer seçim sonrası yani 15 Mayıs'ta eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Türkiye 14 Mayıs'taki seçime kitlendi. Milyonlarca seçmen sandık başına giderek Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili tercihini gerçekleştirecek. Kritik seçimler öncesinde gerek Cumhurbaşkanı adayları gerek ise partiler çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Adaylar seçim vaatlerini vatandaşlara anlatırken bir yandan da YSK'nın belirlediği takvim işliyor. Okullara kurulacak olan sandıklar nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamalarda bulundu.

BAKAN ÖZER: 15 MAYIS'TA OKULLAR TATİL İLAN EDİLDİ

Seçim günü sonrası yani 15 Mayıs günü tüm yurtda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyuran Bakan Özer öğretmenlerin de idare izinli sayılacağını ifade etti. Sosyal medya hesabından söz konusu duyuruyu yapan Bakan Özer şu ifadeleri kullandı;

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nin ertesi günü olan 15 Mayıs’ta okullarımızı sağlıklı bir şekilde hazırlamak için eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız.



