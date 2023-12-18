Yedi Vadi Okulları’nın geleneksel olarak düzenlediği, bu yıl Ente kitapçılık iş birliğiyle ikincisini organize ettiği “Eğitimde 100. Yıl Buluşmaları” programı Ördekli Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan Yedi Vadi Okulları Kampüs Müdürü Murat Gören, “Biz Yedi Vadi Eğitim Kurumları olarak öyle bir görev üstlendik ki; bu görev ülkemize, toplumumuza, yarınlarımıza karşı duyduğumuz sorumluluktan kaynaklanıyor. Özgür düşünen, özgün üreten, soru soran, sorgulayan, hayal kuran, sürekli gelişime inanan nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Eğitim yönetimi ve politikaları alanında bir otorite olan Teksas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Khalid Arar’ın çağrılı konuşmacı olduğu, moderatörlüğünü Prof.Dr. Selahattin Turan’ın yaptığı programda Doç.Dr. Taner Atmaca ve Doç. Dr. Turgay Öntaş konuşmacı olarak yer aldı.

Teksas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Khalid Arar konuşmasında “Eğitimin temel sorunlarının tartışılmasının gerektirdiği değişim, eğitim bilimleriyle başlayan ve eğitim politikası sürecinde değişimle devam eden geniş çerçeveli bir devrimden başka bir şey değildir” dedi.

Programın ardından konuk konuşmacılara katılımlarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. “Dünden bugüne Türkiye’de eğitimin özgür zihin inşa ve toplumsal dönüşümündeki rolü” konulu programa, eğitim alanında çalışmalar yapan akademisyenlerin, okul müdürlerinin, eğitim yöneticilerinin, öğretmenlerin ve eğitim paydaşlarının yoğun ilgi gösterdiği görüldü.