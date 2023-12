Eğitimde İnovasyon Derneği ve Özel Bursa Kültür Okulları işbirliği ile gerçekleştirilen 10. Eğitimde Değişim Konferansı, ’Değişim İçin; Yeniden Okul’ temasıyla gerçekleştirildi. Ülke genelinden yüzlerce eğitimcinin katıldığı konferansta pandemi ve dijitalleşme süreci sebebiyle öğrencilerin okuldan uzaklaştığına, bunun da çeşitli sorunlara sebep olduğuna dikkat çekilerek, öğrencilerin sağlıklı gelişimi için okulun yeniden hayatın merkezine alınması çağrısı yapıldı.

Özel Bursa Kültür Okulları Bademli Kampüsü’nde düzenlenen konferansa Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi , Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Eğitimde İnovasyon Derneği Başkanı Emine Börühan ve farklı illerden eğitimciler katıldı. Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Bulut, "Kurulduğumuz 2002 yılından bu yana akademik yönden sürekli ülkemizin en başarılı okulları arasında yer alıp, ‘Eğitimde Bursa’nın Türkiye markası’ olmayı başaran olmak ve ‘Değişim İçin: Yeniden Okul’ temalı 10. Eğitimde Değişim konferansına ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bursa’da özel okulculuk geleneğinde her daim ilkleri uyguladık. Bundan da biz, öğretmenlerimiz, idari kadrolarımız, öğrencilerimiz ve velilerimiz bir bütün olarak kıvanç duyuyoruz. Akademik yönden bakarsak; öğrencilerimizin bütününün genel ortalamasıyla, Türkiye’nin en iyilerinden birisi olmayı başardık. Akademik çalışmaların yanı sıra, eğitimdeki gelişmeleri ve organizasyonları da çok yakından takip ediyor, ulusal organizasyonlar düzenliyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimiz yurt içinde ve yurtdışında yüzlerce bilimsel kongre, çalıştay, konferans ve eğitim fuarına katılarak alanında, eğitim teknolojilerini geliştirme yolunda da öncülük yapıyor, çıtayı daima yukarı taşıyor” şeklinde konuştu.

“Dünyadan örneklerle eğitime ilkleri yaşatıyoruz”

Dünyanın birçok ülkesinde, eğitimin çeşitli boyutlarında en iyi örneklerini bulma faaliyetlerimize aralıksız devam etme gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Zafer Bulut, “Kıta Avrupası’nda, Amerika’da, Avustralya’da, okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim düzeyinde yaptığımız gezi ve incelemelerle birlikte dünyanın saygın üniversiteleri Harvard, Oxford, Cambridge, MIT, Paris Sorbonne, California, Standford üniversitelerini veli ve öğrencilerimiz için inceleyip, tüm kazanımları somutlaştırarak kendi kültürümüzle harmanlayıp öğrencilerimizin ve ülkemizin hizmetine sunuyoruz. Her yıl yurtdışındaki eğitim fuarlarına gidiyor, eğitimdeki gelişmeleri birebir takip ediyoruz. Bu anlayışla Özel Bursa Kültür Okulları olarak; ulusal ölçekte organizasyonlara da imza attık, alanında uzman onlarca ismi Bursa’da binlerce kişiyle buluşturduk. 2010 yılından itibaren okullarımızda başlattığımız kodlama, algoritmik düşünce, 3d tasarım ve robotik uygulamalar sürecinin akabinde 2018 ve 2019 yıllarında iki kez düzenlediğimiz Robolution Robot yarışmalarıyla ülke genelinden yüzlerce robot projesini Bursa’da buluşturduk. 2024 Ulusal Robolution Robot Yarışması 5 farklı kategoride 20-21 Nisan tarihlerinde kurumumuzda gerçekleşecektir” şeklinde konuştu.

“500’e yakın eğitimciyi ağırlıyoruz”

Özel Bursa Kültür Okulları olarak Türkiye çapında ses getiren birçok organizasyona imza attıklarını ifade eden Zafer Bulut, şunları söyledi:

“Bu yıl 10.’su gerçekleşen organizasyona 500’e yakın eğitimci kayıt yaptırdı, katılımcıların 200’ü Bursa dışından geldi, oldukça yüksek nitelikli, özgün bir eğitim organizasyondayız. Konferans sonrasında çıktılarını da kamuoyu ile paylaşacağız. Sözlerimin sonunda, 10. EDK’nın hazırlık sürecinde çok verimli bir işbirliği yaptığımız EDK yetkililerine ve özel Bursa Kültür Okulları’nın kıymetli temsilcilerine ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyor, başarılı bir konferans diliyorum.”

Eğitimde İnovasyon Derneği Başkanı Emine Börühan, bu yıl 10.’su gerçekleştirilen Eğitimde Değişim konferanslarına ev sahipliği yapan Bursa Kültür Okulları yönetimine ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

“Okullar, çocuklarımız için en güvenli ortamlar”

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ise, “Bursa için muhteşem bir bilimsel ortam, eğitim açısından istifade edilmesi gereken bir organizasyondayız. Bugün modernite okul dışında farklı ortamlarda insanları güvenli ortamlar arayışlarına sokuyor. Bugün okulları, çocuklarımız için güvenli ortamlar olarak tanımlamalıyız. Bugün güvenliğin olmadığı, belki de belirli bir yaşa kadar yasaklanması gereken dijital dünyaya karşı okullarımız, çocuklarımız için güvenli ortamlar olarak görülmeli. Çünkü okullarımızda öğretmenlerimiz var, güvenli ortamlar insanlarla kurulur. Bu tür organizasyonlarımızın okula ve eğitime bakışımızı güçlendireceğini biliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Nitelikli eğitim Türkiye’nin geleceği”

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ise, geçmişten bugüne eğitim konusuna özel bir hassasiyet gösterdiğini belirterek, “Biz mülki amirler ilçelerimizde birçok konu ile ilgileniyoruz ancak benim eskiden beri en önem verdiğimiz konulardan biri eğitim. Eğitim ve özellikle nitelikli eğitim, ülkemizin güçlü geleceğinin teminatı olacaktır. Bu toplantıdan alacağımız çok şey olduğunu ve çıktılarının eğitime çok büyük katkılar koyacağını düşünüyorum” dedi.

“Kendimizi değiştirdiğimizde bir çok şey değişecek”

Açılış konuşmalarının ardından davetlilere ‘Okul Neresi’ konulu bir sunum gerçekleştiren Yazar Şermin Yaşar ise, “Değişim hayatın her alanında kaçınılmaz olarak gerçekleşen bir süreç. Biz hep kendimiz sabit kalalım ama muhatabımız değişsin istiyoruz. En kolay değişen şeylerin çocuklar olduğunu düşünüyoruz ancak yanılıyoruz. Biz aslında kendimizi değiştirmeye karar verdiğimizde, okulun her yerde olduğunu, her yerde bir şeyler öğrenebileceğimizi görürüz. Çocuklar, aslında okulun kendisi. Çocuklardan öğrenebileceğimiz çok şey var” diye konuştu.

“İmkanlar çağında çocukların gerçek ihtiyaçlarına yönelmeliyiz”

Klinik Psikolog Beyhan Budak ise, ‘Okulların çocuklara kazandırması gereken beceriler’ konulu sunumunda şu cümleleri kurdu;

“Modernite ile birlikte birçok değişimi hemen kabul eder hale geldik ancak her yenilik hayatımıza fayda sağlamıyor. Şu anki çocukların, geleceğin yetişkinlerinin neye ihtiyacı var? Bunu düşünmek gerekiyor. Biz çocuklarımızın her talebini karşılamaya çalışıyoruz. Bu, çok iyi niyetli bir sorun. Şu anda temel ihtiyaçların karşılanamaması ve çok fazla karşılanması gibi iki problem var. Bazen çocuklarımıza çok büyük anlamlar yüklüyoruz. Bu durumlar da narsist kişiliği tetikliyor. Aşırı şefkat muhatabına zulüm olmaya başlıyor. Daha çok şeye sahip olmamızın bize iyi geldiğini düşünüyoruz. Çok fazla maddi konulara ağırlık vermeye başladık. Çocuklarımızı anlamaya çalışıp, bu sorunu gidermeye çalışmamız faydalı olacaktır. Kurallar çocuk yetiştirmede çok önemli. Kuralsızlık ciddi sorunlar yaşatır ancak aşırı kuralcılıkta tersi reaksiyonlara neden olur. Okul sadece bir şeylerin öğretildiği bir mekan değil, orada biriktirdiğimiz ve hayatımıza etki eden hatıralardır.”

Yazar Orhan Toker de, “Eğitimde ne yazık ki sorunlar yaşıyoruz. Bunların en başında çocukların eğitim süreleri, dijital cihazlar gibi nedenlerle ebeveynlerinden ayrı kalmaları. Bir de yaşadığımız imkanlar çağında sınırsız büyüyen ve ekranla büyüyen çocuklar öğretmenleri zorlayabiliyor. Dijital mecraların dikkati kolay dağıtması ile öğrenciler artık 40 dakika ders dinleyemiyor. Hızla gelişen teknoloji ve yapay zeka çocuklarımızın gelişimini nasıl etkiliyor konusu incelenmeli” dedi.

Program, sonrasında davetlilere yönelik atölye çalışmaları ile devam etti.