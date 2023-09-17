Kocaeli’nin İzmit ilçesinde eğlence mekanında 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Olay, dün saat 04.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Şabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre Nevzat K., F.K. M.K. ve E.K arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Nevzat K., E.K. tarafından silahla vurularak yaralandı. A.K.D ise darp edilerek yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı hastaneye götürüldü. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada olaya karıştığı tespit edilen E.K., M.K. ve F.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. M.K. ve F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.