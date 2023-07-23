Balıkesir’in Edremit ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığınca Camivasat Mahallesi 9 Eylül Caddesi’nde bulunan Remzi Molvalıoğlu Ortaokulunda düzenlenen ehliyet sınavına girmek isteyen M.K.’nın (21) hareketlerinden şüphelenen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin üzerini aradı. Yapılan aramada şüphelinin üzerinde kamera ve ses düzeneği olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.K’nin Körfez Şehit Gökhan Kıncak Polis Merkezi Amirliği’ndeki işlemleri sürüyor.