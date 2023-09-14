Hayat Kimliğinle Kolay projesi ile kimlik kartına sürücü belge bilgilerine aktarım yapanların sayısı 6 milyonu aştı.ANKARA (İGFA) - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması ile sürücü belgesi bilgilerini T.C. kimlik kartlarına taşıyanların sayısının 6 milyon 275 bine ulaştığını açıkladı.

EHLİYET BULUNDURMA ZORUNLULUĞU KALKIYOR

Böylece iki ayrı kart taşımak zorunda kalmıyorsunuz. Bu uygulama sayesinde trafikte yanınızda sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu da ortadan kalkıyor. Her iki belgenin de yeni tip olması yeterli oluyor.

21 Eylül 2020 tarihinde hayata geçirilen "Hayat Kimliğinle kolay" uygulaması ile yeni nesil sürücü belgesi bilgileri elektronik kimlik kartlarında yer alan çipin içerisine entegre edildiğine dikkati çekilirken, uygulama sayesinde kimlik kartı yanında olan vatandaşların trafikte yanlarında sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.

BAŞVURU NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNE

Yeni tip sürücü belgesi ve yeni nesil kimlik kartına sahip olanlar, kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurarak bu uygulamadan faydalanabilir.

Yeni tip sürücü belgesi bulunanlar, yeni nesil elektronik kimlik kartı başvurusu sırasında bu uygulamadan faydalanabilir.

Yeni nesil elektronik kimlik kartı bulunanlar yeni tip sürücü belgesi başvurusu sırasında bu uygulamadan faydalanabilir.

Bu işlemlerin tamamı ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebilmektedir.