Ehliyetsiz sürücü: 4 kere dosya yaktım

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan ehliyetsiz sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı. Ceza yazılmaması için ısrarcı olan sürücü Ahmet İ.(46), "4 defa dosya yaktım" dedi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Orhaniye mahallesi Ankara caddesi üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar.

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Uygulamada polis ekiplerini gören sürücü Ahmet İ., 16 ZV 506 plakalı hafif ticari aracıyla geri manevra yaparak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerince durdurulan sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Polise yakalanan sürücü Ahmet İ.,"Yapma komserim. Ehliyetim olmadığı için kaçıyordum. 4 defa dosya ehliyet dosyası yaktım, alamadım. Yalanda söylemem yani." dedi.

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı.