Hocaköy yolu üzerinde yağış nedeniyle direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil evin duvarına çarptı. Kaza da 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Hocaköy yolu üzerinde İnegöl istikametine seyir halinde olan Y. Ş. (15) yönetimindeki 17 DD 860 plakalı otomobil yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki evin bahçe duvarına çarptı. Kaza sonucu yaralanan sürücü ile yolcu konumunda Y. E. (14), S. Y. (15) ve T. E. (18) ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.