Bursa Ankara karayolu üzeri Mer-Pa Pazaryeri önünde meydana gelen tek taraflı kazada kaldırıma çarpan otomobil takla attı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde Bursa istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Musa K. (16) yönetimindeki 16 Y 7059 plakalı otomobil Mer-Pa Pazaryeri mevkiinde kaldırıma çarptı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla atarak ters durdu. Kaza da yaralanan sürücü ile yolcu konumunda bulunan Cihan Bora K.'yı (15) olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtan çıkardı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza da yaralanan sürücüye ehliyetsiz olmaktan 7348 lira para cezası kesilirken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.