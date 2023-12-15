Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen olayda, 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Tayfun Zengin, 16 yaşındaki ehliyetsiz valenin kullandığı otomobile çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, 9 Aralık günü Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Nilüfer Davet Düğün Salonu'nda gerçekleşti.

Erdem E., bir aile etkinliği için davetli olduğu düğün salonuna geldiğinde, aracını valeye teslim etti. Ancak düğünün ardından aracını geri almak istediğinde, ortaya çıkan manzara dehşete düşürdü. Vale, Erdem E.'nin aracının karıştığı bir kaza sonucu hasar gördüğünü ve motosiklet sürücüsünün yaralandığını belirtti.

Olay yerine gelen Erdem E., aracının tamponunun sol tarafının parçalandığını ve yerde bir motosiklet olduğunu fark etti. Motosiklet sürücüsü Tayfun Zengin, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Erdem E.'nin emniyette verdiği ifadede, kaza yaptığı sırada aracını teslim alan valenin kim olduğunu bilmediğini ancak olay yerinde duyduğu bilgilere göre, kazayı gerçekleştiren kişinin başka bir şahsın sorumluluğunu üstlenmeye çalıştığını belirtti. Ancak daha sonra kamera görüntülerinde kazayı gerçekleştiren kişinin farklı bir şahıs olduğunu öğrendiğini ifade etti. Polisin olayla ilgili geniş kapsamlı tahkikatı devam ediyor.

MURAT AVCI