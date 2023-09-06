Ege İhracatçı Birlikleri’nin Ağustos ayı ihracatı 1 milyar 522 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. 2022 yılı Ağustos ayında 1 milyar 531 milyon dolarlık ihracata imza atan EİB’nin ihracatı yüzde 0,5 düşüş gösterdi.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri 2023 yılının ilk sekiz aylık döneminde 12 milyar 179 milyon dolarlık ihracata imza atarken, son bir yıllık dönemde yüzde 1’lik artışla ihracatını 18 milyar 122 milyon dolardan 18 milyar 289 milyon dolara taşıdı.

Ağustos ayında tarım ürünlerinde ihracatını yüzde 4’lük artışla 552,8 milyon dolardan 575,9 milyon dolara çıkaran EİB üyeleri, ağustos ayında sanayi ürünleri ihracatında 847 milyon dolarlık, madencilik sektöründe ise; 99,7 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koydular.

DEMİR SEKTÖRÜ ZİRVEYİ PARSELLEDİ

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 9 artırarak 203 milyon dolardan, 222 milyon dolara yükseltirken, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında liderliğini açık ara sürdürdü.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 2022 yılı ağustos ayında 21 milyon dolar olan ihracatını 2023 yılı ağustos ayında yüzde 89’luk artışla 39,9 milyon dolara çıkararak ağustos ayında EİB bünyesinde ihracat artış rekortmeni oldu. Bu artış Türkiye’deki tekstil krizinden dolayı dünyanın en ucuz pamuğunun ihracatının neticesidir.

SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER ZİRVE ORTAĞI

Su ürünleri sektörünün lokomotif olduğu Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, ağustos ayında 137,8 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’ni takibini sürdürdü.

MODA ENDÜSTRİSİ MEVCUT DÖVİZ KURLARIYLA REKABETTE ZORLANIYOR

İstihdamın lokomotifi konumundaki, döviz kurlarının mevcut seyrinden en çok olumsuz etkilenen sektörlerin başında gelen moda endüstrisinin temsilcisi Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 118 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koydu. EHKİB’in 2022 yılı ağustos ayı ihracatı 125 milyon dolardı. EHKİB’in ihracatındaki kayıp yüzde 5,5 olarak kayıtlara geçti.

YAŞ MEYVE SEBZE VE MAMULLERİ İHRACATI 107 MİLYONA ULAŞTI

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ağustos ayında ihracatta başarılı bir grafik ortaya koyarak ihracatını yüzde 8’lik artışla 99 milyon dolardan 106,8 milyon dolara taşıdı. EYMSİB’in son 1 yıllık ihracatı da yüzde 8’lik artışla 1 milyar 317 milyon dolara yükseldi.

2023 yılına girerken “Hedefimiz mevcudu korumak” çıkışı yapan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi 2023 yılının üçte ikilik diliminin geride kaldığını bu süreçte öngörülerinin bire bir gerçekleştiğini, bunun altında yatan başlıca nedenin uygulanan yanlış ekonomik politikalar olduğunu dile getirdi.