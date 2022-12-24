İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ek hizmet binası ile alakalı kökten bir dönüşümü düşünüyoruz dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Cuma akşamı tüm İnegöl basınının ortak yayınla ekranlara taşıdığı canlı yayın programında gündemi değerlendirdi. Kamu kurumlarının binalarıyla, meydanlarıyla, merkeziyle, turizm alanlarıyla İnegöl’de topyekun bir yenilenme olduğunu ifade eden Başkan Taban, “Ayrıca başka bir dönüşüm projelerimiz var. Ek hizmet belediye binamızın da kökten dönüşümünü düşünüyoruz. Ora ile alakalı bir çalışma var. Bununla alakalı bir fizibilite geldi bunların bazı alanlarını değiştirin tekrar getirin önüme dedim. “ iadelerini kullandı.