Kahramanmaraş'da yaşanan son depremlerin etkisiyle, 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinde önemli değişiklikler yapıldı. Araç sahipleri için son ödeme tarihi olan 31 Ağustos'a yaklaşırken, vergi mükelleflerine dikkat etmeleri gereken bazı detaylar sunuldu.

Yeni düzenlemeye göre, 2023 yılında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi, araç sahiplerinin bu yıl boyunca yaptığı ödemelerle sınırlı olacak. Bu tek seferlik ödeme ile araç sahiplerinin cebinden çıkacak miktar, 2023 yılı boyunca ödedikleri kadar olacak. Böylece, vergi mükellefleri için adil bir yaklaşım sağlanmış olacak.

Eylül ayı itibarıyla ise yeni araç sahipleri için farklı bir düzenleme getiriliyor. İlk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobiller için yıllık motorlu taşıtlar vergisinin yarısı kadar ek vergi alınacak. Bu uygulama ile yeni araç sahiplerinin vergi yükü hafifletilmiş olacak. Ancak vergisini ödemeyenler dikkatli olmalı; zira ödeme yapılmadığı takdirde araçlarını satamayacak ve trafiğe çıkaramayacaklar.

Kahramanmaraş'da yaşanan depremlerin etkilerinden zarar gören vatandaşlar da vergi düzenlemesinde bir ayrıcalık elde edecekler. Depremlerden etkilenen araç sahipleri, ek motorlu taşıtlar vergisinden muaf tutulacak. Bu adım, afetin etkilediği insanlara yönelik duyarlı bir yaklaşımı yansıtıyor.

Vergi ödemelerinde peşin veya taksitli seçenek sunulsa da, ilk taksit ödeme süresini kaçıran veya yetersiz ödeme yapan mükellefler bu düzenlemeye tabi olacaklar. Vergi mükellefleri, ödemelerini ağustos ayı sonuna kadar tamamladıklarında, gecikme zammıyla birlikte ödemelerini gerçekleştirebilecekler.