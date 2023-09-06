Balıkesir’in bazı ilçelerinde tütün hasadı devam ederken, eken çiftçi sayısı azalınca fiyatlar da yükseldi. Tüccarların peşin para verdiklerini anlatan Ramazan Avcı, çiftçilerin iyi para kazandığını söyledi.

İlçenin Geriş Mahallesinde oturan memur emeklisi Ramazan Avcı, tütün hasadı iç in İvrindi’nin Çukurlar Mahallesine taşındı. Çukurlar’ da doğup büyüdüğünü anlatan Avcı, mahallede 15 ailenin tütün ekimi yaptığını kaydetti. Yaz aylarında tütün için Çukurlar mahallesine geldiğini anlatan Ramazan Avcı, “Eşimle birlikte köyde tütün ekiyoruz. Eken az olduğu için şimdi tütün çok kıymetli. Kilosu 115 liradan alınıyor. Sezonda 500-600 kilo tütün üretiyorum. Tütün eken çiftçiler para kazanıyor. Köyde tütünün yanı sıra çeşitli sebzelerde üretiyoruz ” dedi.