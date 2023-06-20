Bilecik’te yaşanan yoğun yağışlar sonucunda bazı köy yollarında meydana gelen bozulmalar için Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri Müdürlüğü (DSİ) ekipleri büyük bir çaba harcadı.

Selin etkisiyle hasar gören köy yollarının ivedilikle onarılması ve ulaşımın sağlanması amacıyla ekipler, yoğun mesaiye başladı. Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi ve DSİ ekipleri, hasar gören köy yollarının tespitini yaparak hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Ekipler, yol kenarlarında biriken çamur ve taşları temizleyerek ulaşımı engelleyen bölümleri düzeltti. Ayrıca, erozyon riskine karşı önlemler alarak yol güvenliğini sağladı.

Valilik ve DSİ ekiplerinin yoğun mesaisi sayesinde, sel nedeniyle zarar gören köy yollarının birçoğu eski haline getirildi.