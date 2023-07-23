Tekirdağ’da Çerkezköy-İstanbul yolu üzerinde ekmek arası köfte-sucuk ve pilav satarak geçimini sağlayan Erkan Solmaz’ın güneş enerjisi ile çalışan köfteci minibüsü, dün gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Ekmek teknesi küle dönen Solmaz, “İçimiz yandı” dedi.

Çerkezköy’de trafikten çekilerek, köfte arabasına dönüştürülen park halindeki minibüs, dün gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakıldı. Alev topuna dönen araçtan geriye ise iskelet yığını kaldı. Minibüste babası ile çalıştıklarını, minibüsün kundaklandığını sabah saatlerinde oraya giden babasının gördüğünü kaydeden Erkan Solmaz (45), “Aracımın ön kısmında kamera vardı. Kamera en son gece saat 01.20’de görüntü kaydetmiş. Aracın arkasından gelip yakmışlar, arka tarafta kamera yoktu. Tekerlekten yakmaya başlamışlar” dedi.

Minibüste gündüzleri çalıştıklarını kaydeden Solmaz, “Akşam saat 21.00’de kapatıyorduk. Sabah babam gittiğinde aracın küle döndüğünü görüp, beni aradı. Daha sonra karakola gidip ifade verdik. Araç kül topuna dönmüş. Yaklaşık 200 bin TL kadar zararımız var. İçimiz yandı. Bunu kimin ya da kimlerin yaptığını bilmiyoruz. Umarım yapanlar bir an önce bulunur” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlatarak, köfte satışı yapılan minibüsü yakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.