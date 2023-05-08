Bülent Ecevit'in koalisyon hükümetinde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlenen CHP İstanbul eski Milletvekili Kemal Derviş, 74 yaşında hayatını kaybetti.ANKARA (İGFA) -Ekonomist ve siyasetçi Kemal Derviş, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun süredir parkinson tedavisi gördüğü öğrenilen Derviş, hatırlanacağı gibi, 2001 yılında Bülent Ecevit Hükümeti'nde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlenmişti.

2002 yılı Ağustos ayında başbakan yardımcısı Devlet Bahçeli ile görüş ayrılığına düşerek görevinden istifa eden Derviş, Türkiye’nin ekonomik krizden çıkma reçetesini hayata geçiren iktisatçı olarak biliniyordu.

KEMAL DERVİŞ KİMDİR?

Kemal Derviş, 10 Ocak 1949 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Türk, annesi Alman olan Kemal Derviş, İngiltere'de Londra Ekonomi Okulundan ekonomi alanında lisans ve lisansüstü derecelerini aldıktan sonra ABD'nin Princeton Üniversitesinde doktorasını yaptı.

1973-77 yılları arasında ODTÜ ve Princeton Üniversitesinde ekonomi alanında ders verdikten sonra, 1977'de Dünya Bankasına girdi. Bu kurumda 1996 yılında Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu başkan yardımcılığına yükseldi.

Kasım 2000 ve Şubat 2001'de yaşanan iki mali krizin ardından Türkiye'ye davet edildi. 22 yıldır sürdürdüğü Dünya Bankasındaki görevinden ayrılarak 13 Mart 2001 tarihinde Bülent Ecevit Hükûmeti'nde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlendi.

İsmail Cem, Zeki Eker ve Hüsamettin Özkan ile birlikte Yeni Türkiye Partisi'nin kuruluş çalışmalarına katıldı. Ancak bu partiye katılmayarak CHP'den milletvekili adayı oldu.

3 Kasım 2002 seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçildi. 9 Mayıs 2005 tarihinde milletvekilliğinden istifa ederek Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) başkanlığı görevine atandı. 2009 yılında bu görevi Yeni Zelanda'nın eski başbakanı Helen Clark'a devretti. Derviş, Sabancı Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu üyeliği görevini de yürüttü.