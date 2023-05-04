Kocaeli’de "Türkiye’nin Katma Değer Merkezi: Kocaeli" Zirvesi’nde iş ve ekonomi dünyasından katılımcılar, kentin geleceğine dair görüş ve önerilerini masaya yatırdı. Panelde Kocaeli’nin sanayi ekonomisindeki verileri de konuşuldu.

Kocaeli’de “Türkiye’nin Katma Değer Merkezi: Kocaeli” başlıklı ekonomi zirvesi gerçekleştirildi. Ekonomi Gazetesi öncülüğünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvenin ana sponsorluğunu Yıldızlar Yatırım Holding yaptı. Zirvede 3 ayrı panelde uzman isimler Kocaeli’nin geleceğine dair görüş ve önerilerini paylaştı.

“Dünyanın her ülkesinde Kocaeli’de üretilmiş ürün bulunuyor”

Dünyanın en büyük 10’uncu üreticileri olduğunu söyleyen ve deprem bölgesi ile Kocaeli’deki yatırımlara dair açıklamalarda bulunan Yıldızlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, “Yıldızlar Yatırım Holding olarak 6 Şubat depremi sonrasında bölgeye yardım ettik. Buraya kalıcı olarak ne yapabiliriz dedik ve Yıldızlar Yatırım olarak Hatay İskenderun’a 250 bin ton kapasiteli, 60 milyon avroluk bir yatırım yapmaya karar verdik. Bizim yapmamız gereken o bölgenin kaybettiği değerleri, nüfusunu ve sanayisi yeniden kazandırmanın çözümünü böyle bulduk. Türkiye denilince akla sanayi şehri Kocaeli geliyor. Dünyanın hemen hemen her ülkesinde Kocaeli’de üretilmiş bir ürün bulunuyor. Kocaeli’nin sanayi kültürü Cumhuriyet öncesine dayanıyor. Bugün hala cazibesini yitirmemiş ve ülkeye katkı sağlamaya devam ediyor. Ülke ekonomisinde yüzde 13’lük bir oran ile 20 milyar dolarlık bir katkı sağlıyor. Yıldızlar Holding’de bunun bir parçası olmak için çalışıyor. Yıldız Entegre dünyanın en büyük 10’uncu üreticisi. Tabii hayat sanayiden ibaret değil, Kocaelispor’a da ana sponsor olduk. Çok şükür ayağımız uğurlu geldi. İnşallah hep beraber şampiyon olacağız” diye konuştu.

“Kocaeli ülke olsa dünyanın 37. büyük dış ticaret hacmine sahip olurdu”

Verilere göre Kocaeli’nin ülke olsa dış ticarette dünyada 37. sırada yer alacağını söyleyen Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “İlimizde ilk 500’de 84 tane firma var. Türkiye’nin dış ticaretinin yüzde 17’sini Kocaeli’de yapıyoruz. Kişi başı ihracat gelirinde Kocaeli, 18 bin 155 dolar kişi başı ihracat yapıyor. Yani, tüm ülke Kocaeli kadar ihracat yapıyor olsaydı ülkemizin ihracatı 1 trilyon 548 milyar dolar olabilirdi. Bu da bizi dünya sıralamasında nereye gelebileceğini siz tahmin edebilirsiniz. Dış ticaret hacmimizin toplamı 109 milyar dolar. Bunu ülkeler sıralamasına koyarsak Kocaeli dünyanın 37. büyük dış ticaret hacmine sahip ülke olurdu” dedi. Zeytinoğlu, daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a limanlarla ilgili talepte bulunarak, “Hem limanlarımız bizi çok değerli kılıyor hem sanayi yatırımları bizim için çok önemli ve değerli. Limanları arttıralım demiyorum sayın başkanım ama limanları ihtiyaçlarına göre büyümelerini talep ediyoruz sizden” şeklinde konuştu.

“Kocaeli’den başlamakla doğru adrestesiniz”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise “Hep şöyle düşünülür; Kocaeli, Türkiye’nin sanayi yoğunluğu en fazla olan ili. Herkes böyle biliyor ama bunlar doğru bilinen yanlışlar, ezberler. Bunlarla önce boğuşmamız gerekiyor. Kocaeli, gerçekten bambaşka bir yer. Kocaeli’yi iyi anladığımızda, Türkiye’yi iyi anlamak dünyayı iyi anlamakla birlikte yeni şeyler yapmak bence mümkün olacak. Bence Kocaeli’den başlamakla doğru bir adrestesiniz” dedi.

Gerçekleştirilen zirveye Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen, Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın katılım sağladı.