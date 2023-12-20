Döviz kurlarındaki yükseliş eğilimi devam ederken, ekonomistlerden gelen uyarılar, yatırımcıları gelecek yıl için temkinli olmaya çağırıyor. Uzman isimler, doların 2023'ün sonlarına doğru 30 TL seviyelerine ulaşmasını beklediklerini açıkladı. Ayrıca, 2024 için yapılan tahminler de dikkat çekici. Uzmanlar, doların gelecek yılın sonunda 39 TL civarında seyredeceğini ifade ederek, yatırımcıları ekonomik gelişmeleri yakından takip etmeye ve dikkatli olmaya çağırdı.

Uzmanlar, enflasyon, ekonomik büyüme ve döviz kurlarıyla mücadele konularında Türkiye'nin karşı karşıya olduğu zorluklara vurgu yaptı. Özellikle, Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan'ın yönettiği Türk Lirası politikalarının, TL'nin değer kazanmasını güçleştirdiğini belirttiler. Bu bağlamda, döviz kurlarındaki yükselişin devam etme eğiliminde olduğunu ve bu durumun ekonomik dengeleri etkileyebileceğini vurguladılar.

Uzmanlar, "Bu yıl sonunda Dolar/TL'nin 30 seviyelerine çekileceğini, 2024 sonunda ise 40 TL'yi aşmayarak 39 TL civarında kalacağını düşünüyorum" diyerek, yatırımcılara önümüzdeki dönemdeki olası ekonomik senaryolara karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarılarda bulundu.