TÜİK verilerine göre, Türkiye Ekonomik Güven Endeksi, Kasım ayında 95,3 puanla ölçülmüşken, Aralık ayında %1,1'lik bir artışla 96,4 puan seviyesine yükseldi. Aralık ayında tüketici güven endeksi bir önceki aya kıyasla %2,6 oranında artarak 77,4 puana yükseldi. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise %0,5'lik bir azalışla 103,4 puan olarak kaydedildi. Hizmet sektörü güven endeksi, Aralık ayında %1,2'lik bir artışla 112,3 puanı gördü. Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise %4,5'lik bir yükselişle 116,8 puan seviyesine çıktı. Öte yandan, inşaat sektörü güven endeksi %3,3 oranında bir azalışla 88,0 puana geriledi.