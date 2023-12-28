Türkiye Vodafone Vakfı’ndan 16 yılda 1,5 milyar TL’lik sosyal katkı Türkiye Vodafone Vakfı’ndan 16 yılda 1,5 milyar TL’lik sosyal katkı

TÜİK verilerine göre, Türkiye Ekonomik Güven Endeksi, Kasım ayında 95,3 puanla ölçülmüşken, Aralık ayında %1,1'lik bir artışla 96,4 puan seviyesine yükseldi. Aralık ayında tüketici güven endeksi bir önceki aya kıyasla %2,6 oranında artarak 77,4 puana yükseldi. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise %0,5'lik bir azalışla 103,4 puan olarak kaydedildi. Hizmet sektörü güven endeksi, Aralık ayında %1,2'lik bir artışla 112,3 puanı gördü. Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise %4,5'lik bir yükselişle 116,8 puan seviyesine çıktı. Öte yandan, inşaat sektörü güven endeksi %3,3 oranında bir azalışla 88,0 puana geriledi.

Kaynak: HABER MERKEZİ