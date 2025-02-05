İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu yeni bir iddianame hazırladı. İddianamede İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek “mağdur” olarak yer aldı.

İddianamede, halen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Gürlek’in, geçmişte terör davalarına bakan ağır ceza mahkemelerinde başkanlık, sulh ceza hakimliği ve Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu belirtildi. Bu görevleri sırasında, başta DHKP/C olmak üzere çeşitli terör örgütlerince hedef alındığı vurgulandı.

İddianamede, İmamoğlu’nun konuşmasının Gürlek’i hedef gösterdiği ve “terörle mücadelede yer almış kişileri hedef gösterme” suçunu oluşturduğu ifade edildi. Ayrıca, İmamoğlu’nun kullandığı ifadelerin kamu görevlisi Gürlek’i küçük düşürücü nitelikte olduğu ve düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı belirtildi.

27 Ocak’taki basın toplantısında İmamoğlu’nun, mahkemelerde görevli bir bilirkişiyi hedef göstererek “yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs etmek” suçunu işlediğine ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

İddianamede, İmamoğlu’nun “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret”, “tehdit” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi. Ayrıca, kamu görevlerinden men edilmesi de istendi.

İmamoğlu, Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli’nde konuştu. CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’ın gözaltına alınmasına tepki gösteren İmamoğlu, Akın Gürlek’e şöyle seslendi:

“Cem Aydın’ı ifade için çağırıyorsun. Evine baskın yapıyorsun. Senin amacın milletin gözünü korkutmak. Başsavcı sana söylüyorum. Senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına kimse dayanmasın.”