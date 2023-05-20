İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul tarafından düzenlenen ‘Engelliler Haftası Spor Şöleni’nde yüzlerce çocukla bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Çocukların yoğun ilgisi altında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Hep birlikte mutlu ve huzuru yaşayabilmek için, birbirimizin halinden anlamamız lazım. Eğer halden anlamazsak, gerisi zorlaşır. Halden anlarsak, birbirimize destek olur, birbirimizi anlayışla karşılarız. İnsanların birbirine sevgiyle, anlayışla yaklaşması, kurumların da buna özenle çalışması çok önemli.

Hep birlikte, Avrupa'nın en büyük şehrini, eşit ve adaletli bir şekilde paylaşabileceğimiz bir süreci var edeceğiz. İstanbul'da çok özenli ve özel çalışmalar yürütüyoruz. Bu özenli ve özel çalışmaları, inşallah 28 Mayıs'tan sonra, sizlerin desteğiyle bütün Türkiye'ye hep birlikte kazandıracağız” dedi. Katılımcı çocukların, konuşmasının ardından İmamoğlu’nun etrafını sarması, renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu.