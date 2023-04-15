İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, ‘İstanbul Yenileniyor Kentsel Dönüşüm Projeleri Toplu Temel Atma Töreni’nde konuştu.İSTANBUL (İGFA) - Ranta dayalı yönetim anlayışının deprem hazırlığı konusundaki en büyük engel olduğunu vurgulayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ne yazık ki 21 yılı aşkın süredir bu hükümet, bunu kanıtladı. Öncelikleri rant oldu. Bu ülkede insan hayatının bu kadar ucuz olmayacağını ve bu işin mutlak bir sorumluluk gerektirdiğini ve ona göre 14 Mayıs'a hep birlikte yol almamız gerektiğini hepinize hatırlatmak istiyorum” dedi.

Üsküdar’daki Kuşkonmaz Camii etrafındaki kaçak kafelerin yıkımının polis marifetiyle engellenmesine tepki gösteren İmamoğlu, “Polisimizi bu görüntüye mahkum eden kim yetkiliyse; Emniyet Müdürü’nden Valisi’ne, Bakan’ına varıncaya kadar kınıyorum. Allah aşkına sizin nerede çevreniz, nerede şehirciliğiniz? Vallahi çevreye verdiğiniz duyarlılığınız da batsın. Şehirciliğe verdiğiniz duyarlılığınız da batsın. Sizin çevreniz de şehirciliğiniz de bir kafeteryayı koruma işi.Bu kadar basit. Bütün bu haksızlıkları ve hukuksuzlukları, hep beraber bertaraf edeceğiz. Biz bir avuç insanın değil, milletin hakkını korumak için geliyoruz. Milletin hakkını, çocukların hakkını, gençlerin hakkını, kadınların hakkını korumak için geliyoruz” diye konuştu.