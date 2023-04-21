Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bayram sabahında erken saatlerde şehrin sembol noktalarından bir tanesi olan Orhan Camii’ne gitti. Bayram namazı öncesi vatandaşlarla bir araya gelen Yüce, Ramazan’ın gidişiyle yaşadığı hüznü ve bayrama kavuşmanın sevincini paylaştı.SAKARYA (İGFA) - Günün ilk saatlerinde kent merkezinde vatandaşlarla kucaklaşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bayram namazını burada eda etti. Namaz çıkışı çocuklara hediye veren, esnafı ziyaret eden ve bölge halkıyla çay sohbeti yapan Yüce, Ramazan Bayramı’nın Sakarya’da bir başka yaşandığını ifade etti.

Bu şehirde her bayram dostluk sofralarının kurulduğunu, küslerin barıştığını ve kardeşlik bağlarının güçlendiğini anlatan Yüce, “Sakarya’da bayram bir başkadır. Dostluğu, kardeşliği, akraba ilişkisi güçlüdür şehrimde. Her bayram sabahında kalabalıklar birleşir, sevinç paylaşılarak çoğalır. Biz de bayram sabahını kentimizin simgesi olan Orhan Camii’mizde eda ettik. Vatandaşlarımızla kucaklaştık. Asrın felaketinin arefesinde biraz buruk, biraz özlemli bir bayram geçiriyoruz ama güçlenerek ayağa kalkacağımıza inanıyoruz. Kaybettiğimiz tüm canlara rahmet, kalanlara sağlık ve tüm Türkiye’ye nice hayırlı bayramlar diliyorum. Rabbim yeniden kavuşmayı nasip etsin” dedi.