Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda 3 gün boyunca düzenlenecek el sanatları festivali için stant açma başvuruları başladı.

Yaz kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde 11-12-13 Ağustos tarihlerinde Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda, "Gölcük Geleneksel El Sanatları Festivali” düzenlenecek. Festivale katılan ziyaretçiler, düzenlenecek atölyeler ile geleneksel el sanatları hakkında bilgiler edinebilecek. Gölcük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilecek festivalde, geleneksel el sanatlarının usta isimleri Gölcük’te bir araya gelecek. Çınarlık Meydanı’nda stantların açılmasının yanı sıra, teknik paylaşım atölyeleri kurulacak. Tiyatro gösterilerinin gerçekleşeceği festivalde, müzik dinletilerini de yer alacak. Festivalde, geleneksel el sanatları stantlarının yanı sıra, teknik paylaşım atölyeleri, tiyatro gösterileri ve müzik dinletileri olacak. Festivalde stant açarak katılmak isteyen el sanatçıları için başvurular başladı.