Orhangazi ilçesinde bir apartmanda elektrikli makara ile teras katına çelik boru çekmeye çalışan çift, çelik borunun yüksek gerilim hatlarına çarpması sonucu elektrik akımına kapıldı. Yaralanan çift hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Orhangazi’de Hürriyet Mahallesi Marif Sokak üzerindeki Kahveci apartmanının teras katında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Hüseyin ve Zeynep Kahveci çifti evlerinin teras katındaki tadilat için elektrikli makara sistemi ile teras kata çelik boru çekmek istedi. Çelik borunun yüksek gerilim hattına yakın geçmesi ve akımın da çelik boruyu çekmesi sonucu çift, elektrik akımına kapıldı.

Yaralandılar

Hüseyin ve Zeynep Kahveci’nin feryatlarını duyan komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Kahveci (65) ve Zeynep Kahveci’ye (55) ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, çifti Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı.

Görgü tanıkları, çelik borunun yüksek gerilim hattına yakın geçtiği esnada akımın çelik boruyu tellere çektiğini belirterek, elektrik çarpmasının bu şekilde olduğunu ifade ettiler. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri de inceleme yaptı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan karı kocadan Hüseyin Kahveci’nin durumunun ağır olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.