Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Boztram güzergâhındaki elektrik direkleri Bozüyük Belediyesi bünyesindeki marangoz atölyesinde üretilen ve dekoratif bir görünüm sağlayan ahşap kaplamalar ile kaplanıyor.

Adliye binasından başlayan 20 İstasyon ve 12 kilometre hat uzunluğuna sahip Raylı Sistem Nostaljik Tramvay projesinin kısa bir süre içerisinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Yapılan kaplama çalışması ile elektrik direkleri tramvay istasyonlarındaki banklarda kullanılan ahşap detaylara uyumlu olacak şekilde metal görünümlerinden kurtarılarak estetik bir görünüme kavuşturuluyor.