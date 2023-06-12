Geçtiğimiz yıl Avrupa’nın en büyük yalıtım tesislerinden birini Eskişehir’de kuran ODE Yalıtım, 20 bin metrekarelik bu tesisin çatısını tamamen güneş panelleriyle kaplayarak elektrik üretmeye başladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük yalıtım şirketi ODE Yalıtım, geçtiğimiz yıl Kasım ayında 200 milyon TL yatırım yaparak Eskişehir’de elastomerik kauçuk köpüğü ısı yalıtımı tesisi kurmuş, bu tesisle birlikte Çin ile Almanya arasındaki coğrafyada teknik yalıtımdaki en büyük üretici konumuna gelmişti.

Tesisin kurulmasının hemen ardından çatıyı güneş panelleriyle kaplamaya başlayan şirket çalışmalarını tamamladı ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde kabul alarak, elektrik üretimine başladı.

Üretilen elektrik, tesisin öz tüketimi için kullanılacak.

Güneş enerjisi yatırımları hakkında bilgi veren ODE Yalıtım Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tuğrul Baran, “ODE Yalıtım olarak tüm proseslerimizi yarınlarımızı düşünerek gerçekleştiriyor, doğaya ve insana duyarlı üretim yaklaşımını benimsiyoruz. Eskişehir’de geçtiğimiz yıl üretime başladığımız tesisimiz yalnızca kapasite büyüklüğüyle değil yüksek verimi ve çevre dostu teknolojisiyle de örnek bir tesis. Bu doğrultuda tesisimizin inşaatı bitip üretim başlar başlamaz çatıya güneş enerjisi panellerini kurmaya başladık. 5.340 adet güneş paneli (fotovoltaik) ile 2.403kWp kurulu güce ulaştık. Bu sayede yılda 3,2 milyon kWh enerji üretecek ve tesisimizin elektrik ihtiyacının yüzde 60’ını güneşten karşılayacağız. Sistemin devreye alınmasıyla ilgili kabulün Dünya Çevre Günü’nde olması ise bizim için çok hoş ve anlamlı bir tesadüf oldu” diye konuştu.