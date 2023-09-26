Elektrik şebekelerine yapılan müdahalelerin olumsuz neticeleri konusunda uyaran SEDAŞ, elektrik enerjisinin güvenli kullanımının can ve mal güvenliği için büyük önem taşıdığını belirtti.

SEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, (AG) alçak gerilim ve (OG) orta gerilim enerji hatlarında her türlü bakım, onarım ve bağlantı yetkisinin sadece dağıtım şirketi teknik ekiplerinde olduğu vurgulandı. Elektrik arızaları, enerji açma-kesme, armatür arızası, elektrik tellerine temas eden cisimler gibi durumlarda en kısa sürede SEDAŞ teknik ekiplerine bilgi verilmesi, elektrik dağıtım şebekelerine sadece SEDAŞ teknik ekiplerinin müdahale edebileceği ve üçüncü şahısların müdahalesinin ölümlü kazalara yol açabilmesi nedeniyle tehlikeli ve yasak olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği" çerçevesinde enerji kesintisinin gerekli olduğu bölgelerde, iş kazalarından kaçınarak can güvenliğini sağlamanın yanı sıra hem yasa gereği hem de çevre ve kamu güvenliği açısından, ilgili şirketlerin SEDAŞ’a önceden haber vermesinin ve planlı kesinti önlemi alınmasının gerektiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İnşaat alanlarında ya da ikamet edilen konutun çatısında çalışırken EKAT Yönetmeliği’ne göre emniyet mesafesi uygun olan elektrik hattına temas edilmesi, balkonlardan halı silkeleme sırasında, iş makinesi ile inşaata beton dökümü yapılırken dikkatsizlik sonucu iletkenlere temas edilmesi veya çocuklarımızın elektrik direklerine tırmanması gibi durumlarda da can ve mal kayıpları yaşanmaktadır. Bu nedenle iş güvenliği kurallarına dikkat ederek çalışmaların yapılması, şebeke yakınında yapılan çalışmalarda da mutlaka şebekeye temas etmeyecek şekilde güvenli mesafede bulunulması hayati önem taşımaktadır. Güvenlik mesafesi belirlenirken nakil hattı tellerinin rüzgârda salınımı da hesaba katılması, enerji nakil hatlarına yeterli güvenlik mesafesi bırakılamıyorsa hattın akımının kesilmesi için SEDAŞ’tan onay ve izinler alınması gerekmektedir"