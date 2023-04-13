Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile TÜV AustriaMobility arasında özel bir protokol hayata geçiriliyor. Kurumlar arasında yapılacak işbirliği sayesinde hibrid ve elektrikli araçlar alanında nitelikli projelerin üretilmesi ve Türkiye’nin bu konudaki rekabetçiliğinin arttırılması hedefleniyor.

BUÜ Teknik Bilimler MYO ile TÜV AustriaMobility arasında hibrid elektrikli ve elektrikli araçlar alanında eğitim, Ar-Ge, teknoloji ve kapasite geliştirme ve nitelikli insan kaynağı yetiştirmek için sürdürülebilir çözümler üreterek bu alanda Türkiye’nin rekabetçiliğine katkı sağlamak amacıyla bir protokol hazırlandı. Protokole BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Firma Genel Müdürü Zehra Doğan ve Genel Müdür Yardımcısı Erdal Çınarcı imza attı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, YÖK Başkanlığı tarafından belirlenen 23 Araştırma Üniversitesi arasında yer aldıklarının altını çizdi. Araştırma üniversitelerinin farklı yetkinlikler ile değerlendirilmeye tabi tutulduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Üniversitemiz 8 farklı başlıkta özellikli üniversite seçildi. Ancak burada bizi ilgilendiren kısımdan bahsetmek gerekirse. Bursa Uludağ Üniversitesi, YÖK tarafından otomotiv teknolojileri konusunda özellikli olarak tanımlanmıştır. Otomotiv Mühendisliği Bölümümüz, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz ve Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulumuzda otomotiv sektörünü yakından takip eden bölümler ve programlar açılmaktadır. Özellikle hibrid ve elektrikli araçlar konusunda açtığımız programlar ile TOGG başta olmak üzere, sektörde yakın zamanda ihtiyaç duyulacak nitelikli personel eksikliğinin giderilmesine ön ayak olduk. Bugün imzalayacağımız protokolün de bu anlamda yine sektördeki personelin eğitilmesi için son derece özel bir amaca hizmet edecek. Taraflara hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yatırımlar devam edecek

TÜV AvustriaMobility Genel Müdürü Zehra Doğan ise Viyana merkezli bir kuruluş olduklarını, 64 ülkede 32 şirketlerinin bulunduğunu ve çok sayıda partner ile çalıştıklarını aktardı. Firma bünyesinde çok sayıda departmanın olduğunu kaydeden Genel Müdür Zehra Doğan; “Bu departmanlardan birisi de eğitim departmanı. Biz ağırlıklı olarak otomotiv grubunda çalışmalar yürütüyoruz. Elektrikli araçların test ve batarya onay testlerini yapıyoruz. Mevzuata uygunluğun testlerini yapıyor ve belgelendirmelerini yapıyoruz. Uluslararası yetki belgelerimizle birlikte Türkiye’de uzmanlık alanımızda iş yapıyoruz. Birçok işbirliği ile birlikte kadromuzu genişletiyoruz. Hedefimiz elektrikli araç ve bataryalar konusunda yatırım yapmak. Okuldaki mevcut altyapının kullanılması, bizim de sahip olduğumuz know-how’ı birleştirmek ve niyetinde bir sertifikalandırma programı oluşturmak. Başarılı olacağımıza inanıyoruz. İki tarafı da geliştirecek hayırlı bir protokol olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Yurt dışındaki uzmanlık bilgileri Türkiye’ye gelecek

Genel Müdür Yardımcısı Erdal Çınarcı da bu projenin aslında elektrikli aracın altyapısının geliştirilmesine yönelik olduğunu vurguladı. Bataryaya müdahale edecek personelin donanımının arttırılmasını ilk hedef olarak belirlediklerini söyleyen Erdal Çınarcı; “Avrupa’da bu alanda 10 yıldır nitelikli personel yetiştiriliyor. Türkiye’de ise henüz yolun çok başındayız. Tüm eğitim altyapımızı da bu çerçevede hazırladık. Yurt dışındaki uzmanların bilgilerini buraya taşıdık. Mühendislik tarafıyla beraber de bataryaların testlerini yapılması, bunların tamirlerinin doğru şekilde ele alınması, sertifikalandırılması ve yurt dışında getirilen ürünlerin Türkiye’de üretilmesi için çalışabilecek personellerin sertifikalandırılması için çalışacağız. İlk adımı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzla atmış olduk. Sonrasında da Mühendislik Fakültemizi devreye almış olacağız” açıklamasında bulundu.

Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan ise uluslararası bir firma ile eğitim içeriğinin oluşturulması ve birlikte sertifikalı eğitimler verilmesinin kıymetli katkıları olacağına değindi. Prof. Dr. Mehmet Karahan; “Bu firma ile eğitim içeriklerini birlikte oluşturuyor olmamız, vereceğimiz sertifikaların uluslararası geçerli olacağı anlamına geliyor. TÜV imzasıyla verilen belgeler yurt dışında çok kıymetli bulunuyor. Oluşturacağımız eğitim paketleri, içerikleri ve eğitimlerle ilgili uygunluk aldığımızda çift logolu sertifikalar dağıtmış olacağız. Konunun bizim için ayrıca böyle de güzel bir kısmı var. Taraflara hayırlı olsun” diye konuştu.