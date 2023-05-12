Ankara Kent Konseyi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi iş birliğiyle ‘Elektrikli Araçlar ve Akıllı Şehirler Çalıştayı’ düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Ankara Kent Konseyi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi iş birliği ile Elektrikli Araçlar ve Akıllı Şehirler Çalıştayı düzenlendi.

Elektrikli araçlar ve akıllı şehirler hakkında farkındalığı artırmak, sektörel gelişmeleri takip etmek, teknolojik yenilikleri tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen çalıştaya yaklaşık 150 kişi katıldı.

ENERJİ YÖNETİMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLENİYOR

Gençlik Parkı’nda bulunan Ankara Kent Konseyi’nde düzenlenen çalıştay kapsamında; elektrikli araçlar ve akıllı şehirler hakkında farkındalığı artırmak, sektörel gelişmeleri ve yenilikleri takip etmek, teknolojik yenilikleri tanıtmak, karşılaşılan ve karşılaşılabilecek riskleri konuşmak, elektrikli araç teknolojisi, şarj altyapısı, akıllı şehir planlaması, ulaşım yönetimi, enerji yönetimi ve sürdürülebilirlik hedefleniyor.

Ev sahibi olarak çalıştayda bir konuşma yapan Türkiye Kent Konseyleri Birliği (TKKB) ve Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, “Başkent Ankara Çevre ve İklim meclisimizin çalışmaları kapsamında oluşturduğumuz enerji çalışma grubu ve Elektrik Mühendisleri Odası Ankara şubesinin öncülüğünde böyle bir çalıştay da sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu konudaki hassasiyetini gördünüz. Elektrikli araçlar artık ticaret ve sanayi hayatının vazgeçilmesi haline geldi. Şehirlerimiz kurumsal, fiziksel, ekonomik ve sosyal olarak daha akıllı hâle gelmek zorunda. Dünyadaki geri dönüşümün öncüsü olabiliriz siz bunun öncüsü olabilirsiniz. Bu kent bu süreçle ilgili öncü bir kent oldu” dedi.

Gün boyu süren çalıştay; elektrikli araçlar ve şarj istasyonları, riskler ve güvenlik ve şehirlerde akıllı ulaşım başlıkları altında üç oturumda gerçekleştirildi.