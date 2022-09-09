İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletteki 4 kişi yaralandı, annesinin kucağında sarılıp koruduğu bebek ise şans eseri yaralanmadı.

Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Kasım D. (29) yönetimindeki 16 AC 7776 plakalı otomobil, yol kenarındaki benzin istasyonuna girmek için manevra yaptığı sırada yanında seyir halinde olan Suriye uyruklu sürücü yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü ile eşi ve 2 çocuğu yaralandı. Yaralı anne kucağındaki 4 aylık bebeğini ise kollarıyla sararak korudu.

4 yaralı da olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.