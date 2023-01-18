Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında İnegöl Belediyesi’nin bu konuya dikkat çekmek adına düzenlediği ‘Elektronik atığı getir termostatı götür’ kampanyası sonucunda ilk 3’e giren vatandaşlara hediyeleri düzenlenen törenle takdim edildi.

İnegöl Belediyesi, belirli gün ve haftalar kapsamında farkındalık oluşturacak kampanya ve etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle ‘Elektronik atığı getir termostatı götür’ sloganıyla bir kampanya başlatılmıştı. Aralık ayında duyurusu yapılan kampanya kapsamında 9-10 Ocak tarihlerinde 2 gün boyunca elektrikli ve elektronik atıklar toplandı. Belirli bir puan cetveli üzerinden toplanan atıkların değerlendirildiği kampanya kapsamında; Öznur Candır 129 puan ile 1’inci, Habibe Drama 74 puan ile 2’nci ve Nurcan Toy 16 puan ile 3’üncü oldu. 2 günde toplam 1000 kg elektronik atık toplandı.

3 VATANDAŞ HEDİYESİNİ BAŞKAN TABAN’DAN ALDI

Kampanya kapsamında dereceye giren ve aynı zamanda bir tasarruf aracı olan termostat ödülünü almaya hak kazanan 3 vatandaş, bugün Belediye Encümen Salonunda hediyelerini aldı. Belediye Başkanı Alper Taban’ın da katıldığı mini törende hem enerji tasarrufuna dikkat çekildi hem de hediye takdimleri gerçekleştirildi.

“ENERJİ KAYNAKLARINI DOĞRU YÖNETMEK, İSRAF ETMEMEK ZORUNDAYIZ”

Ödül töreninde konuşan Başkan Alper Taban, “Bugün Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle düzenlediğimiz elektronik atık toplama kampanyamızın ödül töreni için bir aradayız. Enerji hayatımızın önemli bir parçası. Aynı zamanda enerji var edilebilen değil dönüştürülebilen bir şey olduğundan, dünyanın da sınırlı enerji kaynakları var. Bunları da doğru yönetmek ve doğru istifade etmek durumundayız. Enerjinin insanların günlük yaşantısında büyük bir yer tuttuğu da bir gerçek. Bilinçsiz kullanılması durumunda da bizler insan geleceğine bunun olumsuz yansıyacağını biliyoruz. Bu çerçeveden de baktığımızda, sürekli artan bir enerji ihtiyacı görülüyor. Tasarrufun önemini de gözler önüne seriyor bu durum. Biz de bu noktada Temizlik İşleri Müdürlüğümüz üzerinden bu enerji tasarrufunu vurgulamak istedik” dedi.

SINIRSIZ BİR KAYNAK YOK

“Sınırsız bir kaynak yok” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Taban, şöyle devam etti: “İnegöl Belediyesi olarak bu alanda bir farkındalık oluşturmak istedik. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz iş birliğinde bir kampanya oluşturduk. Burada vatandaşlarımıza çağrıda bulunarak geri dönüşümü mümkün olan elektronik atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması adına ‘Elektronik atığı getir termostatı götür’ isimli bir kampanya yapıldı. Buradaki hedefler çerçevesinde atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve aynı zamanda halkımızın da ev ekonomisine katkı sağlamak amaçlandı.”

2 GÜNDE 1000 KG ELEKTRONİK ATIK TOPLANDI

“Bizler elektronik atıklara bir puan cetveli üzerinden değerlendirerek belli puanlar verdik. Bunun neticesinde vatandaşlarımız atıklarını getirdiler. Yapılan puanlama sonucunda Öznur Hanım, Habibe Hanım ve Nurcan Hanım ilk 3’te yer alarak ödül almaya hak kazandılar. Bizler de bugün kendilerine hediyelerini takdim edeceğiz. Bu kampanya kapsamında şehrimizde 2 günde 1000 kg elektrikli ve elektronik atık toplandığını da ifade etmek istiyorum. Çağrımıza kulak verip katkı sunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Açıklama sonrası vatandaşlara hediyeleri takdim edildi.