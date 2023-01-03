Yanlış yöntemlerle bertaraf edildiğinde çevreye ve sağlığa ciddi zararlar veren elektronik atıkların lisanslı firmalar tarafından bertaraf edilmesi için İnegöl Belediyesi ile Bakırel firması arasında protokol imzalandı. Protokole göre vatandaşlar elektronik atıklarını 153 Çözüm Merkezini arayarak ücretsiz olarak İnegöl Belediyesi’ne teslim edecek, İnegöl Belediyesi de bu atıkları Bakırel firması iş birliği ile geri dönüşüme kazandıracak.

İnegöl Belediyesi, elektronik atıkların çevreye zarar vermeden toplanarak geri dönüşüme kazandırılması için Bakırel firması ile protokol imzaladı. Protokol töreni bugün 10.30’da İnegöl Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Bakırel firması temsilcileri Bünyamin Benli ve Merve Haraslı ile İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Serdar Zorluer protokol imza töreninde hazır bulundu.

ELEKTRONİK ATIKLARIN DOĞRU ŞEKİLDE BERTARAFI ÇEVRE İÇİN ÖNEMLİ

İmza öncesi konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, şöyle devam etti: “Bugün elektronik atık toplama işiyle ilgili protokolümüzü imzalamak için bir aradayız. Bildiğiniz gibi elektronik atıklar her geçen gün çoğalıyor. Özellikle günümüzde teknolojinin de hızla ilerlemesine bağlı olarak atık miktarlarında ciddi artışlar söz konusu. Her geçen gün daha yeni teknolojilerle buluşuyoruz ve daha üstün özelliklerde cihazlar çıkıyor. Bu nedenle önceki araçların kullanım ömürleri azalmış oluyor. Kısaca bizim e-atık dediğimiz elektronik atıklar, kullanıcısı tarafından ekonomik kullanım süresinin tamamlanmasıyla ortaya çıkan atıklar olarak karşımıza çıkmakta. Bu noktada elektronik atıkların doğru bir şekilde bertarafı da çevre için önem arz etmekte. Bildiğiniz gibi diğer tüm atıkların da belirli bir yönetmelikle lisanslı şirketlerde bertarafı söz konusu. Elektronik atıkta yine bu şekilde.”

“Bu elektronik atıkların parçalanması, yakılması ya da doğrudan toprağın altına gömülerek yok edilmeye çalışılması tehlikeli maddelerin açığa çıkmasına ve sağlığımızın zarar görmesine neden olduğunu biliyoruz. Bu tarz atıklarda civalı bileşenler uzun dönemde yer altı suları ve toprağa zarar vermekte. Yüksek oranlarda kurşun, baryum, fosfor gibi ağır metaller içermekte olan bu malzemeler yakıldığı takdirde dioksin olarak ortaya çıkmakta ve atmosfere yayılmakta. Özellikle bu sebeple, atık haline gelmiş elektronik cihazların çevre ve insan sağlığına etkilerini minimize etmek amacıyla, kaynağında ayrı toplanmaları ve geri dönüşüme kazandırılmaları gerekmektedir. İnegöl Belediyesi olarak bu alanda bizler de çalışmalarımızı daha güzel bir noktaya getirmiş bulunuyoruz.”

VATANDAŞLAR 153’Ü ARAYARAK ATIKLARINI ÜCRETSİZ OLARAK BELEDİYEYE TESLİM EDECEK

“Elektronik atıklarla ilgili vatandaşlarımızın 153 Çözüm Merkezimizi aramaları yeterli. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz marifetiyle adresine giderek biz elektronik atıkları alacağız. Bu atıkları biz ne yapacağız? Lisanslı işletmeler var. Bugün Bakırel firması temsilcileri aramızda. Biz bu atıkları kendilerine teslim edeceğiz. Dolayısıyla çevre ve sağlığa zararı büyük olan bu atıkların geri dönüşüme kazandırılması noktasında bugün Bakırel firması ile Elektrikli Elektronik Atık Toplama İş Sözleşmesini imzalamış bulunuyoruz. Ben yapılan protokolün şehrimize, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Firma yetkilisi Çevre Mühendisi Merve Haraslı da yapılan protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu. Açıklamaların ardından karşılıklı atılan imzalarla protokol hayata geçirildi.