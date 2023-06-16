Türkiye, elektronil seçim sistemine geçmeye hazırlanıyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı açıklamada Türkiye'nin elektronik seçime geçmesinin şart olduğunu belirterek bu konuda yerel seçimlerden sonra çalışmaya başlayacaklarını açıkladı.

ABD, Estonya, İsviçre, Kanada ve Brezilya gibi ülkelerde uygulananan elektronik seçim sistemi ile oylar elektronik aygıtlarla toplanıp hızlıca değerlendiriliyor.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'ya konuşan Yener, elektronik seçimlerle ilgili çalışmanın yerel seçimlerden sonra başlayabileceğini söyledi.

Yener, "Bir ya da iki seçim sonrası elektronik oylamaya belki önce yurtdışından başlarız. Seçmen sayımız daha az diye. Türkiye nihayetinde elektronik oylamaya geçecek. Kurulda, 2014'te bu konuda bir çalışma yapılmış. Yurtdışına kurul üyelerimiz siyasi parti temsilcileriyle beraber gitmiş ama bu çalışmanın devamı gelmemiş. Biz de bu konuyu düşünüyoruz" ifadelerinde bulundu.

Yener, Hürriyet yazarı Hande Fırat'a yaptığı açıklamada ise seçmen sayısından fazla oy pusulası basılması iddialarına açıklık getirdi.

"İkinci tur arasındaki iki hafta ucu ucuna yetişen bir süreç. Benim şahsi fikrimi söylemem gerekirse iki seçim arasında 3 hafta olması daha mantıklı. Nedeni yurtdışında oy kullanılması söz konusu olduğu için. Mevsim şartları el vermezse, uçak seferleri iptal olursa ciddi sıkıntı yaşanabilir" diyen Yener, "Seçmen sayısından fazla oy pusulası basılması söz konusu değil. İhale o şekilde yapıldı. Biz ihaleyi sadece birinci tur için yapmış olsak; ikinci tura kaldığı zaman arada 14 günlük süre var, yetişmezdi. İhale üç aşamayı kapsıyor. Birinci tur hem milletvekili hem cumhurbaşkanlığı seçimi, ikinci tura kalırsa cumhurbaşkanlığı seçimi artı ikinci tur adaylardan birisi çekilseydi 'evet' ve 'hayır' şeklinde hazırlanması gereken pusulalar için. 65 milyon seçmen var, kanuna göre her yere yüzde 15 fazlasını göndermek zorundayım. Niye o an yağmur, sel olabilir, imha olabilir. Baskıda hata olabilir" açıklamasında bulundu.

Haber merkezi