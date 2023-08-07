Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Pendik Limanı’nda gerçekleştirilen operasyonda 25 milyon Türk Lirası değerinde kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Toplamda 43 bin 200 adet elektronik sigaraya el konulan operasyon, en yüksek miktarlı kaçak elektronik sigara yakalamaları arasında yerini aldı.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürüttükleri hedefleme çalışmalarında, Almanya’dan yola çıkıp İtalya üzerinden ülkemize Ro-Ro gemisiyle gelen bir tırı inceleme altına aldı. Şüpheli görülen tır ekiplerce x-ray taramasından geçirildi.

Dorsede akü yerine elektronik sigara çıktı

Dorsesinde şüpheli yoğunluklar bulunan ve resmi beyana göre “akü” taşıdığı belirtilen tır, fiziki kontrol için arama hangarına alındı. Fakat dorsede beyan harici çok sayıda çuvalların olduğu görüldü. Çuvallar arandığında koliler halinde yüklü miktarda elektronik sigara getirildiği ortaya çıkarıldı. Gümrük Muhafaza ekiplerince titizlikle yürütülen operasyon neticesinde toplam 43 bin 200 adet elektronik sigara ele geçirildi. Ülkemize ithalatı yasak olan ve el konulan elektronik sigaraların yaklaşık 25 milyon Türk Lirası değerinde olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.