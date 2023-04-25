Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Atletizm Koşu Yarışması’nda Mevlana İlkokulu öğrencisi Elif Ada Akgün il birincisi oldu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor Kompleksi’nde düzenlenen atletizm yarışmalarında, koşu ve top atışı yarışları gerçekleştirildi. Minik kızlar kategorisinde 60 metre yarışlarında 9 yaşındaki Elif Ada 10 saniye 53 saliselik derecesiyle il birinciliğini elde etti.

Tekirdağ il genelinde bulunan kız ve erkek öğrencilerin katıldığı yarışlar büyük heyecana sahne oldu. Minik Kızlar kategorisi 60 metre yarışlarında Mevlana İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Elif Ada Akgün rakiplerini geride bırakarak il birinciliğini elde etti. Akgün, ailesi ve antrenörleri tarafından yaşanan sevinç görülmeye değer anlar oluşturdu.

Daha sonra dereceye giren sporculara düzenlenen tören ile madalyaları takdim edildi.