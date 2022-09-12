Elini kolunu sallaya sallaya çaldı
Cuma mahallesinde meydana gelen olayda hırsız, park halindeki bisikleti çaldı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda hırsızın, rahat tavırları dikkat çekti.
Olay Cuma mahallesi Elektrik sokakta meydana geldi. Genç hırsız, yürüyerek geldiği sokakta park halinde olan bisikleti gözüne kestirdi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız, bisikleti alıp binerek uzaklaştı. Olay anı işyerinin güvenlik kamelarına saniye saniye yansıdı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.