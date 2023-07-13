İnegöl Kafkas Yardımlaşma Derneği, Nijer’de aynı anda 600 kişinin namaz kılabileceği bir cami ve su kuyusu açtı.

İnegöl İHH'nın kalkındırma projeleri kapsamında bir dizi yardım faaliyetleri gerçekleştiren İnegöl Kafkas Yardımlaşma Derneği, aynı anda 600 kişinin namaz kılabileceği bir cami ve su kuyusu açtı.

Yük taşıma aracı, dikiş makinesi, süt keçisi, kırtasiye yardımı, engelli aracı, seyyar bakkal gibi yardımlarla insanların kendi geçimlerini devam ettirebilecekleri projeleri gerçekleştiren İnegöl Kafkas Yardımlaşma Derneği adına Osman Şentürk yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Dünyanın neresinde olursa olsun bizler her zaman mazlumların ve yardıma muhtaçların yanında yer almalıyız. Bu faaliyetleri yaparken sadece dua beklemekteyiz. Nijer'de kardeşlerimizin zorlu hayat şartlarını yerinde görüp, bizlere emanet edilen bağışları İnegöl İHH ile birlikte muhtaçlara ulaştırdık. Bu tarz yardımların devam etmesi gerektiğini buraya gelince çok daha iyi anlıyoruz. Bundan sonra da yardım faaliyetlerimize devam edeceğimizi belirtirken tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin.''

Fahrettin Eniş