Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, 30 kilometrelik “Mamak-Elmadağ İçme Suyu Ana İletim Hattı Projesi”ni tamamlayarak 50 bin vatandaşı sağlıklı, temiz ve kesintisiz içme suyuna kavuşturdu.ANKARA (İGFA) - ASKİ Genel Müdürlüğü, “Mamak-Lalahan-Hasanoğlan-Elmadağ Arası İçme Suyu İletim Hattı Yapım İşi Projesi” için ilk kazmayı geçen yıl vurdu. ASKİ ekiplerinin 7 gün 24 saat aralıksız çalıştığı proje tamamlanarak 30 kilometrelik iletim hattına su verildi ve hatta deneme çalışmalarına başlandı.

YAVAŞ “ÇEŞMEDEN İÇİLEBİR SU” SÖZÜNÜ TUTTU

Bitirilen 128 milyonluk dev yatırım; Elmadağ, Hasanoğlan ve Lalahan’da yaşayan 50 bin vatandaşı kaliteli ve kesintisiz içme suyuna kavuşturdu. Böylece Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçimler öncesinde verdiği “çeşmeden içilebilir su vaadi”ni hayata geçirmiş oldu.

Projeye ilişkin bilgi veren ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, yatırım programında 21. yüzyılda içme suyu ihtiyacını hala kuyulardan karşılayan ilçelere öncelik verdiklerini belirtti.

ÇAMLIDERE’DEN İVEDİK’E, İVEDİK’TEN DE ELMADAĞ’A SU TAŞINACAK

Öztürk, “Mamak-Elmadağ İçme Suyu Ana İletim Hattı Projesi ile Başkent Ankara’nın içme suyunun arıtıldığı İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nden Elmadağ, Hasanoğlan ve Lalahan’a sağlıklı su taşınacak. Mamak P26 Pompa İstasyonu’ndan Ankara şehir şebeke suyu alınarak Hasanoğlan DM-1 İstasyonu’na iletilecek” dedi.

Proje kapsamında test çalışmalarının başladığını belirten Öztürk, “Çamlıdere’den İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne, tesisten de Elmadağ’a içme suyu götürüyoruz. Elmadağ bölgesi de artık kuyu suyu yerine Ankara şehir şebeke suyunu içebilecek” diye konuştu.

ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKANI AŞKIN’DAN TEŞEKKÜR VİDEOSU

Elmadağ’ın su sıkıntısını çözüme kavuşturan proje için sosyal medya hesapları üzerinden teşekkür videosu paylaşan Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün ilçemiz ve çocuklarımızın geleceği için büyük bir projeyi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi iki yıldır su sıkıntısı yaşıyoruz. Halkımızın mağdur olmaması için Ankara’dan tankerlerle su taşımak zorunda kaldık. Mansur Başkan’ımızın başlattığı projeyle bugün itibarıyla Ankara merkez hattından Elmadağ’ımıza su sevkiyatı başlamıştır. Lalahan, Hasanoğlan ve Elmadağ olarak 50 bin fazla insanımız kesintisiz ve daha sağlıklı suya kavuştu. Bu büyük proje için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a tüm Elmadağlılar adına teşekkür ederim.”