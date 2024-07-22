Emekli çalışanlar, özellikle de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), için alınan yeni karar, reel sektörde olumsuz karşılandı. Esnaflar, yüzde 5 sosyal güvenlik destek primi uygulamasının kaldırılmasına tepki gösterdi ve bu kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etti. Esnaflar, yaşanacak sorunları dile getirerek, kiralarla ilgili de çağrıda bulundu. "Çifte vergilendirme gibi bir uygulama" olarak nitelendirdikleri bu duruma karşı yeni bir sisteme ihtiyaç duyulduğunu vurguladılar.

Son torba yasa ile EYT kapsamında emekli olup çalışanlar için önemli bir karar alındı. Hükümet, EYT’nin Hazine’ye maliyetini azaltma amacıyla emekli işçi çalıştıran işverene sağlanan yüzde 5'lik sosyal güvenlik destek primini sona erdiriyor. Bu durum esnafların tepkisini çekti. Esnaflar, “Prim desteğinin bitmesi esnafın usta bulmasını zorlaştırır” diyerek, alınan karara karşı çıktılar.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Son torba yasa ile birlikte emekli çalıştıran işverenlere sağlanan yüzde 5'lik sosyal güvenlik destek prim desteğinin sona ermesi hem emeklileri hem de dükkanında emekli usta çalıştıran esnafımızı zor durumda bırakacak. Sosyal güvenlik prim desteğinin kalkmasıyla birlikte işverenlerin emekli ustalarla çalışma cazibesi ortadan kalkacak. Günümüzde usta bulmak zaten çok zor. Esnaf çırak bulmakta zorlanırken, sosyal güvenlik destek priminin kaldırılması ustasını kaybetmesine neden olacak ve bu durum esnafı ve mesleklerin geleceğini daha da zorlaştıracak,” dedi.

Palandöken, sosyal güvenlik prim desteği sona erdiğinde yetişmiş ustaların kaybedilmesiyle zamanla hem esnafın sıkıntı yaşayacağını hem de mesleklerin kaybolma hızının artacağını belirtti. “Günümüz koşullarında esnafa verilen desteklerin artırılması gerekirken, mevcut desteklerin kaldırılması esnafın ayakta kalma mücadelesini zorlaştırıyor. Hem esnafın hem emeklinin yararına olan bu düzenleme devam etmeli,” diye ekledi.