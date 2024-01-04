Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılının aralık ayına ait enflasyon verilerini açıkladı, bu da SSK, Bağ-Kur, memur, memur emeklisi, milletvekili, dul ve yetim aylığı gibi birçok ödemenin 2024 tutarlarını belirledi. Gazeteci Cem Küçük, TGRT canlı yayınında yeni zamları değerlendirdi ve mesleklere göre artacak memur maaşlarının tablosunu paylaştı.

Yıllık enflasyon oranının ortaya çıkmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri, yüzde 29,79’luk enflasyon farkını alacak. Bu orana ek olarak yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı da eklenince, 2024'te memurların zam oranı yüzde 49,25 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 37,57’lik bir zam alacak. Ancak, bu zam, 2023'ün ikinci yarısındaki en düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 liranın altındaki emeklilere uygulanacak.

Cem Küçük, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin refah payı gibi düzenlemelerle yüzde 50 bandına yaklaştırılacağı beklentilerini paylaşırken, "Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmeli" diyerek, bu konuda önemli bir adım atılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, en düşük emekli maaşı konusundaki beklentileri sıralayan Küçük, TGRT Canlı Yayını'nda meslek gruplarına göre memur maaşlarını içeren bir tablo paylaştı. Emeklilerin temmuzda aldıkları zammın düşük olduğunu belirten Küçük, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için devreye girmesi lazım. Zaten temmuz unutuldular, şimdi az geldi. Düşünün en düşük maaş alanlara temmuzda da bir şey verilmedi. Şu anda da sadece yüzde 37, yani çok düşükte kaldılar. Memurlar neredeyse yüzde 100’ün üzerinde zam ve seyyanen fark aldılar. En düşük maaş 11 bin 550 liraya çıkacak mı? O bekleniyor” şeklinde konuştu.